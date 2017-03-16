海芋季將開跑 搭公車到竹子湖不怕塞車

2017年海芋季接續陽明山花季活動，預定於3月24日開跑至4月23日，北市公運處協調大都會客運及大南汽車闢駛專車輸運觀光人潮，行駛路線包括由市區接駁至陽明山之127路（捷運劍潭站－陽明山第二停車場），以及於陽明山上巡迴之124路（小油坑─陽明山第二停車場─陽明山公車總站）、130路（陽明山第二停車場－陽明書屋）、131路（陽明山第二停車場－竹子湖）及131區路公車（陽明山第二停車場－湖田區民活動中心－頂湖），另休閒公車128路及129路配合延駛至竹子湖，前述路線除128及129路為2段票，其餘各線均採1段票收費，以提供民眾更多元的乘車選擇及服務。另除127、128、129及131區間車為例假日行駛，其餘路線均為每日行駛。

公運處表示，各線專車公車業者均視天候及人潮情形機動加密班次，可免塞車及尋找停車位之煩惱。如有任何疑問，可電洽各公車調度站詢問，或至5284公車動態資訊網頁查詢及透過台北市民當家熱線1999 詢問相關訊息。

為方便行動不便人士上山賞花，由台北車站至陽明山可搭乘260路（含區及花鐘線），其中260路公車花鐘線全線配置低地板公車(設置2席無障礙座位)及2輛大型復康巴士(設置6席無障礙座位)，捷運劍潭站至陽明山公車總站可搭乘紅5路公車，原則亦配置低地板公車，另海芋季期間每日上午8時至下午5時於「陽明山花鐘停車場」有提供定點小型復康巴士接駁服務，免費接駁身心障礙民眾往返「陽明書屋」、「陽明山國家公園-二子坪遊憩區」及「竹子湖」地區，並請伊甸基金會於前述各停靠點之小復康巴士停靠區明顯位置張貼說明告示，及註明客服中心專線電話(40556789)，且印製駕駛員聯絡小卡，於乘客搭乘時分送，俾利民眾返程時聯繫使用。

另北市無障礙計程車亦提供預約訂車服務，民眾可以直接撥打台北衛星車隊叫車專線412-8333（手機直撥5510），或利用公共運輸處0800-055850市話免付費專線(撥通後按3)進行叫車，歡迎民眾多加利用。

(中時)