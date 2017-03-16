NBA》力挺！羅培茲：林書豪把我們帶到另一等級
就在外界謠傳籃網今年夏天可能找來喬治希爾，威脅林書豪先發地位的同時，籃網中鋒布魯克羅培茲16日接受《紐約郵報》訪問表示，「林書豪帶領我們來到完全另一等級，或提升兩個層次，我甚至不知道該怎麼形容比較好。」
聽到羅培茲的讚揚，林書豪當然也要有所回應，「羅培茲能在場上做到的事情，真的太多了，也很全面，所以他一直列在我要學習怎麼跟隊友在場上打球的名單最大，也在最前面的目標。」
「當我試著把羅培茲融入進攻時，他真的可以做的事情太多了，不僅是個三分射手，也能在中距離跳投、持球低位單打，或在罰球線附近發動進攻，他成功地平衡這些進攻手段，因為他太全面了！」林書豪說。
跟林書豪一樣，羅培茲最近也常陷入交易傳聞，甚至兩年前連他自己都以為要被交易到雷霆了，「我不知道當時怎麼了，人在洛杉磯的我，還在考慮上車練球或是回去收行李，如今一切都過去了，我還在這裡打球。」
籃網也在16日確定跟得分後衛阿奇古德溫簽下10天短期合約，剛好補齊球隊15人名單，年僅22歲的古德溫，先前打過太陽、鵜鶘兩隊，如今來到籃網，能否待到球季結束，還要看籃網總教練艾金生給不給他機會。
(中時電子報)
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