國民黨：有禽流感疫苗沒打 荒腔走板
中國國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷今天表示，行政院農業委員會被爆購買禽流感疫苗卻沒有施打，凸顯農委會在防疫問題上沒有原則和方法，荒腔走板也不足形容。
洪孟楷上午召開「疫苗無用！疫情漏洞？農委會浪費又失職」記者會指出，管制、撲殺、施打疫苗與禁宰禁運等防疫手段到底孰輕孰重，影響層面範圍與層級應是層層加重，但農委會於今年2月選擇以禁宰禁運最高影響層級方式，卻未同步實施疫苗施打。
洪孟楷質疑，當時是否邀集專家學者開會討論？還是農委會已經浪費成災，忘記有疫苗可以施打？是否因而造成禁運禁宰過後，禽流感疫情還是持續蔓延無法控制？
他說，今年疫情大爆發，為何未使用疫苗防疫？若因人為疏失，以後就不再備妥疫苗，會不會導致將來發生緊急狀況時，卻沒有疫苗可供使用，讓情況惡化？
洪孟楷表示，農委會主委林聰賢不要以為自己聰明又賢能，不需要專家會議，就自己以為自己對，不尊重專業只想附和立委，不是有肩膀的官員。1060316
(中央社)
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