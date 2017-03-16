聯準會升息 亞股隨美股走強

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彭博報導，美國聯邦準備理事會（Fed）升息，但未加速未來緊縮貨幣時間表，導致美元貶值和美債回升，亞洲股市今天隨美股走強。

日股日經225指數下跌0.13%，南韓股市KOSPI指數上漲0.59%，澳洲股市S&P/ASX 200指數持平，紐西蘭股市NZX 50指數上漲0.44%，香港股市恆生指數上揚1.15%，陸股上證綜合指數上漲0.63%。

10年期美債殖利率跌至2.5%以下，油金價漲。歐元匯率攀升至1個月高峰，因荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的自民黨（Liberals）輕鬆擊敗懷爾德斯（Geert Wilders）反伊斯蘭的自由黨（Freedom Party）。

聯準會決定調高借貸利率1碼並維持今年2次升息預期。聯準會主席葉倫（Janet Yellen）在會後記者會中表示，「簡單訊息是，（美國）經濟表現良好。」美股聞訊漲勢擴大。

在美股標準普爾500指數出現2週以來最大漲幅下，南韓至香港股市走強，推升MSCI明晟亞太指數漲至2015年中期以來最高點。

然而中國大陸繼聯準會升息後也調升利率，導致港股收斂稍早強勁漲勢。日股則在日本銀行（BOJ）公布決策前縮小跌幅。

中國人民銀行繼聯準會升息後，宣布今年第2度調高公開市場操作利率。根據人行官網聲明，將7天、14天和28天期的附賣回協議的成本各調高10個基點。（譯者：中央社徐睿承）1060316

(中央社)