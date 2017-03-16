凱蒂貓鐵粉發飆 三麗鷗：跑衣重製

台灣三麗鷗授權之2017 Hello Kitty Run活動，因主辦單位作業疏失，造成跑衣品質太差，掉色、汙漬，跑者抱怨連連。三麗鷗發聲明表示，將重製新的簡約跑衣，寄給路跑者補償。

這項Hello Kitty Run路跑，18日將在新北市蘆洲微風運河舉行，吸引許多凱蒂貓粉絲迷參加。不過，至今天上午為止，許多參加者尚未收到選手包的衣服、手提袋、運動毛巾、紋身貼紙、運動手環，也沒有接到電話通知，在官網抱怨連連，直呼「太誇張了」。

新北市住在中和的死忠粉絲賴小姐受訪表示，她本來要參加新北市萬金石馬拉松路跑，但敵不過誘惑，最後仍選擇最愛的Hello Kitty ，但收到的跑衣品質相當差，且袖口還有汙漬。

也有衝著凱蒂貓參加的鐵粉跑友抱怨，「衣服破損，不想當天現場換貨，可否給個回應？」有的選手則是，東西收到但不齊全，卻衣服大到相當誇張，比正常尺吋大很多，S號尺寸卻像L尺寸，難道要穿著布袋跑步嗎？」

跑友說，「衣服品質超級差的、車縫線還掉落約5公分，也掉色。」相類似的情形，在活動官網一片抱怨聲音。活動甚至也有海外參加的網友，部分粉絲說，「KITTY太無辜了」。

授權的台灣三麗鷗公司發出聲明表示，主辦單位「UNI-SPORTS」於活動過程中作業疏失，以致於影響消費者權益。身為授權單位，雖非直接主辦，但仍有監督不周之責，以授權方立場，要求主辦單位做出以下處理。

路跑活動T恤由於大量生產，品質與三麗鷗審核確認產生落差，將重新製作一批「簡約純白」的跑T，將以更嚴謹的態度檢視品質，於活動結束後，寄送給所有參加者做為補償。

主辦單位表示，活動開跑前，陸續發生不愉快的事情，誠摯向所有跑者及Hello Kitty粉絲們道歉，是主辦官方的監管措施不夠周全。

主辦單位說，跑T及選手包禮品，如果有任何瑕疵，我們將在活動當天，換給跑者，如庫存不足，也會活動後逐一寄送補回。

主辦單位說，退費說明、申請表連結，可以洽詢：https://www.facebook.com/hellokittysweetrun/ 1060316

(中央社)