林岱樺遭爆關說中油 李明賢：完全吃相難看
民進黨立委林岱樺日前在主持動保法修法協商時，一席「放生論」引起爭議，就連黨內同志都嚴厲批評，林岱樺因此被網友戲稱「放生立委」。今日媒體又爆林岱樺疑「關說」中油人事，最後對方也順利錄取分發。國民黨發言人李明賢批評「全家就是你家」，民進黨的完全執政，就是完全的吃相難看！並問總統蔡英文是否要沉默到底。
綠委林岱樺主張如果民眾不養動物了，應可送到收容所。日前和林務局長林華慶對於棄養與放生說展開唇槍舌戰，林岱樺接連說出「我就是買了這個，或是無意中人家送我的，但是我想放生，我不能養了！怎麼辦」、「我已經養了這個東西養了十年了，我想放生它，我真的沒辦法養他了，那怎麼辦？你告訴我答案!」，儘管林華慶不斷解釋，但仍遭林岱樺回嗆三次「你現在是在跟我對幹膩」。
今日《蘋果日報》又報導，有意問鼎高雄市長的林岱樺疑似關說中油人事，辦公室發文給中油推薦某特定人士，當時複試尚未進行，最後該人士也被順利錄取分發。但林岱樺辦公室對此回應，是選民服務所以像機關推薦，只是想讓當事者有「公平競爭的機會」。
國民黨發言人李明賢批評，從媒體爆料某南部綠委關說少將人事案，如今又被爆出另一民進黨立委關說國營事業人事，從軍中到國營事業人事，這就驗證了「全家就是你家」，民進黨的完全執政，就是完全的吃相難看！
李明賢說，蔡英文去年才告戒黨內說過「升官發財請走別路！」從民進黨幾起關說疑雲，現在外界也開始有新的理解：原來所謂的「別路」就是「別擋人財路」的意思；要關說人事，要找對門路！最後他問，蔡總統，面對黨內的如此吃相難看，你真要保持沈默到底？
(中時電子報)
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