后豐鐵馬道遊客多 百年花樑鋼橋進行修護

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后豐鐵馬道沿線經過花樑鋼橋、九號隧道等知名景點，因已有100多年歷史，橋墩嚴重受損，觀光旅遊局今年將進行修護工程。（陳世宗翻攝）

后豐鐵馬道沿線經過花樑鋼橋、九號隧道等知名景點，每到假日遊客絡繹不絕。不過，已有100多年歷史的花樑鋼橋，基礎橋墩嚴重受損，為維護旅遊安全，台中市政府觀光旅遊局今年將追加4094萬元進行修護工程，希望市議會支持。

觀光旅遊局指出，大甲溪花樑鋼橋橋長382.2公尺、寬7.67公尺，興建於1908年，目前已列入台中市歷史建築物。

觀光旅遊局表示，因大甲溪水流湍急，導致花樑鋼橋基礎橋墩嚴重受損，為維護旅遊品質及安全，觀光旅遊局依據《文化資產保存法》第24條規定，並經文資專案小組審查同意，於今年追加4,094萬元辦理花樑鋼橋修護工程。

修護工程預計3月底展開，將原有傾倒橋墩移至安全位置，避免影響大甲溪水流，也避免雨季時橋墩沖撞花樑鋼橋橋身，再依據文資法及專案小組審查通過的方式進行橋墩修護工作。

(中時)