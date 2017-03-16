大學考招爭議多 柯志恩：考題設計不改也沒用
110學年度起大學考招制度變革引起不小爭議，立委柯志恩認為，目前的討論多聚焦在程序上的問題，對考題設計少有琢磨，但她認為，考題設計才是重點，應該要增加素養題型的比例，若不改良，其他怎麼改都沒有用。
立法院教育委員會今安排教育部長進行12年國教107課綱及考招連動專案報告，但立委蘇巧慧質詢時表示，不管是新型學測（X）、分科測驗（Y）、綜合學習表現（P），外界都很難懂，「不能用更直白的語言跟人民溝通嗎？」
立委柯志恩則開玩笑說，奉勸學生家長在半年前了解大考制度就好，因為永遠都在變，雖然目前考招制度變革希望減輕學生壓力，但好像越改越複雜，「幸好我的孩子已經上大學了。」
柯志恩認為，各界都針對考招制度程序上問題做討論，但重點是考題的設計，大考題型應逐年研發調整，並列出「題目設計」改變時程，以及考題增加素養題型的比例。
柯志恩再詢問，外傳有些頂大認為用考試，才能招到好的學生，大學獨立招生，這是可行的嗎？潘文忠回說，「考招設計確實有這樣的空間」，但大學的招生方式還是要透過教育部核定。
(中時)
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