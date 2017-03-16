陸致力軍民融合拚軍武 美憂諜影重重

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中國近年迅速發展新式軍武，並強調軍民融合，以創新科技興軍。但這卻令美國擔心，陸方可能變本加厲刺探軍武機密。圖為解放軍殲-20戰機2016年11月1日現身廣東珠海第11屆中國航展。（圖/新華社）

中國正加強軍民融合，科技興軍的腳步。身兼中央軍委主席的中國國家主席習近平12日強調，國防科技和武器裝備領域是軍民融合發展的重點，要致力實現「民為軍用」，做好大陸國防科技的民用轉化。

然而，美媒CNBC網指出，北京採用了與歐巴馬政府時期如出一轍的軍事策略，但這可能提高美國面臨的工業間諜風險。

戰略暨國際研究中心（CSIS）國安專家柯狄斯曼（Anthony Cordesman）指出，若是長期關注中國軍力報告，就會明顯發現，中國正迅速縮減與美國之間的差距，要比美方3、5年前所估計的更快。

他指出，過去10年來，解放軍在中國民間企業的協助下，無論是飛彈、雷射武器，先進感測器，或是隱形飛機的技術發展都有重大進步。

而它迅速發展的飛彈技術，更被視為對西方構成潛在威脅。歐美認為，在北京幕後主使下，網路攻擊與工業間諜活動防不勝防。

華府智庫國際評估暨戰略中心（IASC）資深研究員費學禮（Richard Fisher）指出，整體來說，中國致力軍民融合，將使原已野心勃勃的間諜活動如虎添翼。他說，軍事發展與民間經濟建立緊密關係，是北京中央政府的最高政策之一。而今年1月，中共中央政治局決定，設立中央軍民融合發展委員會，並由習近平擔任主任，就是要促進這方面的發展。

費學禮指出，民間業者在發展可供軍用的創新技術上，如今面對極大的新誘因與要求。

法律文件顯示，中國航空業商人蘇斌（Su Bin，音譯）去年被控涉嫌駭入美國國防部門主要軍武承包商的電腦系統，以竊取包括C-17型軍事運輸機，還有F-22和F-35戰機等軍事機密情報。

柯狄斯曼指出，由工業間諜的作業模式看來，在歐美刺探國防活動的顯然未必是政府。他說，部分個案顯示，有些人有民間或業界關係。

專家說，中國間諜機關會設定優先順序，列出目標清單。要是有民間企業提供與軍武公司可能的關係，陸方間諜高層很可能就會從這些線索下手。

(中時電子報)