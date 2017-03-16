楊梅5農會會員代表買票 一整串都被抓

楊梅區5位農會會員代表候選人，涉嫌在2月時以每票2000元至4000元，向34位會員賄選，其中4人皆當選，桃檢調接獲情資搜索帶回一行人，會員們坦承不諱，並繳回不法所得8.9萬元，彭姓、謝姓和張姓代表坦承不諱，5萬元交保，鄒男和陳男對案情避重就輕，10萬元交保。

楊梅區農會會員代表候選人59歲彭錦池、68歲謝宏康、75歲鄒慶祥、55歲陳德財、64歲張金煥，涉嫌在農會選舉期間向會員買票，桃園地檢署主任檢察官蔡孟利、檢察官吳佳美，指揮台北市調查處、桃園市調查處、桃園刑警大隊、保安大隊和桃園、楊梅、中壢、平鎮，蘆竹、八德等分局，持搜索票前往5人住處搜索，並傳訊34名農會會員。

彭男、謝男和張都坦承在2月間，以每票2000元至4000元代價，向有投票權的會員買票，多名會員也坦認收受5人交付的賄款，主動繳回不法所得共8.9萬元，濤簡認一行人涉犯農會法投票行賄、收賄罪嫌重大，訊後諭知彭等5會員代表5萬至10萬元交保，並擴大深入追查。

桃園地檢署檢察長彭坤業強調，查賄團隊已全體動員，將持續嚴查農漁會賄選情事，籲請農漁民朋友摒棄賄選，切勿心存僥倖，以身試法，也鼓勵民眾踴躍向本署檢舉賄選，檢舉專線：0800-024099，傳真電話：(03)335-1078。

(中時)