楊梅5農會會員代表買票 一整串都被抓
楊梅區5位農會會員代表候選人，涉嫌在2月時以每票2000元至4000元，向34位會員賄選，其中4人皆當選，桃檢調接獲情資搜索帶回一行人，會員們坦承不諱，並繳回不法所得8.9萬元，彭姓、謝姓和張姓代表坦承不諱，5萬元交保，鄒男和陳男對案情避重就輕，10萬元交保。
楊梅區農會會員代表候選人59歲彭錦池、68歲謝宏康、75歲鄒慶祥、55歲陳德財、64歲張金煥，涉嫌在農會選舉期間向會員買票，桃園地檢署主任檢察官蔡孟利、檢察官吳佳美，指揮台北市調查處、桃園市調查處、桃園刑警大隊、保安大隊和桃園、楊梅、中壢、平鎮，蘆竹、八德等分局，持搜索票前往5人住處搜索，並傳訊34名農會會員。
彭男、謝男和張都坦承在2月間，以每票2000元至4000元代價，向有投票權的會員買票，多名會員也坦認收受5人交付的賄款，主動繳回不法所得共8.9萬元，濤簡認一行人涉犯農會法投票行賄、收賄罪嫌重大，訊後諭知彭等5會員代表5萬至10萬元交保，並擴大深入追查。
桃園地檢署檢察長彭坤業強調，查賄團隊已全體動員，將持續嚴查農漁會賄選情事，籲請農漁民朋友摒棄賄選，切勿心存僥倖，以身試法，也鼓勵民眾踴躍向本署檢舉賄選，檢舉專線：0800-024099，傳真電話：(03)335-1078。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。