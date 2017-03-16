獲FAA批准 這間亞洲廉航將直飛美國.....

知名亞航旗下的AirAsia X，取得美國FAA許可，將能開展直飛美國的航線。圖為亞航X的A330客機。（達志影像/Shutterstock）

隨著亞洲的低成本航空發展，不僅有5個小時內的航班，未來更將出現跨洋直飛美國各州的航線。著名廉航集團- 亞洲航空X（AirAsia X）日前獲得美國聯邦航空總署（FAA）批准，成為首間取得飛往美國各州機場許可的亞洲廉價航空。未來飛往美國，將能有另一種更經濟實惠的選擇。

據泰國國民報（The Nations）報導，知名低成本航空集團-亞航，旗下子公司亞航X，成為首間亞洲廉航取得美國聯邦航空總署許可，他們將可推出直飛美國境內任何航站的航線。亞航官方也證實，已著手規劃數條直飛美國航線（包含夏威夷），執行長卡瑪魯汀拿督（Datuk Kamarudin Meranun）表示，「獲得批准是亞航的一大里程碑，已在亞洲、大洋洲與中東地區站穩腳步的我們，非常期待未來的跨洋美國航線。」

執飛長途航線的亞航X也推出豪華平躺座位，讓旅客能更舒適地在機上休息。（圖/亞航官網）

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創立於2007年的亞航X，與亞航其他子公司不同，它專門執飛四小時以上的中長途航線，首發航班是從吉隆坡飛往澳洲黃金海岸（Gold Coast），目前主要機隊共有23架A330-300客機和即將投入營運的10架A350-900客機。為提供乘客更舒適的服務，亞航X推出「豪華平躺座位」艙等，不僅讓旅客能有專屬機場休息室、40公斤的托運行李、優先登機和一份餐點，更能在飛行途中得到充分休息。

以吉隆坡為主要飛行基地的亞航，目前在亞洲共有120個航站點，其中有60站是東南亞獨家航線，近年來為了搶下更多的轉機乘客搭乘，更在吉隆坡和曼谷兩地，推出「Fly-Thru」一站服務，讓乘客能更快更有效率地處理簽證、轉機與行李的事情。相信未來在直飛美國的航線推出，能再次為亞航X提昇載客率。

(中時電子報)