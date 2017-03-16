蔡英文：政府提新南向 期盼台商發揮關鍵力量

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總統蔡英文（前右）16日在總統府，接見「亞洲台灣商會聯合總會訪問團」一行，向他們握手致意。(中央社)

總統蔡英文16日上午接見「亞洲台灣商會聯合總會訪問團」表示，政府提新南向政策，相信台灣應該、也一定可在亞洲未來發展扮演關鍵性角色；她期盼在台灣經濟轉型最關鍵時刻，台商發揮最關鍵力量。

蔡總統說，亞洲是台商投資最密集區域，長期以來台灣企業與台商和僑胞，透過亞洲台灣商會聯合總會組織，持續展現台灣經貿實力，促成許多民間交流；她知道大家最關心政策方向，尤其是直接影響亞洲經貿布局的新南向政策。

蔡總統說，台灣與東南亞、南亞各國大多已建立起緊密經貿關係；在這基礎上，要更積極參與區域發展，把握住新趨勢與需求，共享資源與市場，和鄰近國家一起打造亞洲經濟未來，這就是推動新南向政策重要意義。

蔡總統表示，現在政府已經擬定新南向政策綱領、推動計畫跟細部工作計畫，會採取長期具體作為，培育人才，為企業找到優質投資機會。

蔡總統向在座台商喊話說，要實現新南向目標，需各位共同努力，這是政府與民間都要持續共同做的事，「我期待在座各位台商先進都能夠發揮人脈，貢獻經驗，扮演國內企業與新興市場的橋梁，在台灣的經濟轉型最關鍵的時刻，能夠發揮最關鍵的力量」。

另外，蔡總統表示，在國際打拚，有台商組織支持，就能發揮更大力量，政府任務也包括協助台商組織永續經營，栽培新世代人才，政府會積極鼓勵各地區台商會辦青商活動，深化海外青年與台灣連結。

(旺報)