美國務卿亞洲行 日聚焦北韓和大陸議題

首度出訪亞洲的美國國務卿提勒森今天與日方會面。此次日本除了期盼在貿易上能有明確進展，也望透過這個機會一窺美國因應反覆無常的北韓及中國大陸崛起的對策。

路透社報導，前石油公司執行長的提勒森（Rex Tillerson）此行也將訪問南韓與大陸，在攸關對抗北韓日益升溫的核子力量議題上，尋求日韓的再三保證外，更要施壓大陸，在川普政權當前面臨最嚴重的1起國防威脅上，做出更多行動。

預料提勒森將確認美日「無以撼動」的盟友關係，在與日本首相安倍晉三及外相岸田文雄會面討論北韓飛彈與核子計畫威脅時，強調雙方合作，安倍為川普上任以來，亞洲唯一一位與他會面過的國家領袖，且川普說，美國「百分之百」支持日本。

美國務院昨天表示，提勒森亞洲行將在下一步如何應對北韓的議題上，與亞洲同盟夥伴進行「重大、確實」的對談，但他的造訪恐不會得到立即的回覆。

華府先前表示，有關北韓政策檢討，包含軍事行動等都是檯面上的可能選項之一，日方則企盼透過這個機會一探究竟。

前美國官員、現在華府戰略暨國際研究中心（CSIS）的葛林（Michael Green）說，美國國防部長馬提斯（James Mattis）「明確表示所有選項都有可能…，但實務上，我沒看到政府決定先發制人痛擊北韓核子能力的決心」。

日本目前也正在考慮引進美國的終端高空防衛系統（THAAD），或陸基神盾系統(Aegis Ashore），此為海上使用的飛彈防禦系統的陸基版防禦系統，來強化其彈道飛彈防禦能力。（譯者：中央社許湘欣）1060316

(中央社)