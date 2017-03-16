少時徐玄主演新劇 擔任女主角

南韓天團少女時代老么徐玄接受了MBC新週末劇「小偷傢伙，小偷大人」的演出邀約，她將飾演劇中女主角。

南韓「日刊體育」今天報導，電視劇「小偷傢伙，小偷大人」共50集，講述著一群小偷的故事，這群小偷向那些在秘密中操縱南韓的少數既得勢力者予以致命打擊。徐玄在劇中飾演「姜素珠」（音）一角。

據報導，「姜素珠」是一個帶有俠義心腸且正義感極強的熱血警察。她在緝拿犯人時奮不顧身，積極保護弱者，是一個很講義氣且溫暖的人物。

徐玄於2013年演出SBS電視劇「熱愛」，首次接觸影視劇，此後一直活躍在表演領域。她不僅演出「擁抱太陽的月亮」、「隨風而逝」、「媽媽咪呀」等多部音樂劇，還參演SBS電視劇「月的戀人－－步步驚心：麗」、OnStyle網劇「Ruby Ruby Love」等。

MBC新週末劇「小偷傢伙，小偷大人」將接檔「爸爸，我來伺候你」於5月播出。1060316

(中央社)