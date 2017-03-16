搭輕軌不嗶 高捷專人稽票卡

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高雄輕軌營運1年多，運量已逾60萬人次，但是有「嗶」一下的不到4成，高捷公司近日派員帶著讀卡機稽票並宣導上車讀卡，為即將收費營運做準備。（高捷提供）中央社記者王淑芬傳真 106年3月16日

「搭輕軌要嗶一下！」高雄輕軌營運1年多，運量已逾60萬人次，但是有「嗶」一下的不到4成，高捷公司近日派員帶著讀卡機稽票並宣導上車讀卡，為即將收費營運做準備。

高市府捷運局長吳義隆今天指出，水岸輕軌6月完工，一旦全線營運，就會收費營運，屆時未依規定搭乘刷卡者都會受罰。

高捷指出，乘客搭車不嗶一下，忘了或跑票被查到將會被以50倍票價裁罰。

高捷接手輕軌營運1年來，輕軌可以免費搭乘，在通車路段平均每日約有千人次運量，假日近3000人次。

輕軌舒適、平穩度高，行經路段有夢時代購物中心和高雄展覽館，還鄰近三多商圈，逢假日人潮擁擠。

高捷公共事務處長石耀誠說，雖然輕軌尚未收費，不過車上設有讀卡機，高捷宣導乘客讀卡嗶一下，養成正確的乘車習慣，以利運量精算，同時為即將收費做準備。

輕軌不同於捷運的是，車站沒有讀卡閘門；也就是要乘客上車嗶一下讀卡才能確定乘客搭乘的起點。

高捷感受到輕軌乘客讀卡率低，已派員隨車稽票宣導並要求乘客持卡嗶一下，即早熟悉搭乘方式。1060316

(中央社)