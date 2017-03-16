陸官媒：赴智利會議 無關當TPP群主

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中國大陸派代表赴智利參加跨太平洋夥伴協定（TPP）成員國集會，官媒新華社報導說，與會和想成為TPP的「群主」無關，而是因為中國大陸是不少拉丁美洲國家主要貿易夥伴，自然受重視。

美國1月宣布退出TPP後，中國大陸在區域自由貿易安排的參與受到更多注意。TPP原本被視為抵制大陸，大陸卻派拉美事務特別代表殷恆民出席14至15日在智利舉行的TPP成員國集會，引發外界議論。

中國大陸外交部發言人華春瑩13日特別澄清，這場會議是「亞太區域經濟一體化高級別對話會」，並非媒體報導的TPP會議。

新華社旗下「新華國際」微信報導，智利是以太平洋聯盟輪值主席國身分邀請各國與會，而「太平洋聯盟」是拉美地區的新興經濟體組織，成員包括智利、秘魯、哥倫比亞、墨西哥，組織目的是加強區域整合進程，包括貿易與人員自由流動。

報導指出，智利依靠自由貿易起家，美國退出TPP後，如何維護自由貿易成為擺在智利等拉美國家面前的難題。在這背景下，智利召集各國共商拉美地區自由貿易的出路。

報導說，中國大陸雖不是太平洋聯盟成員，也非TPP參與國，卻是不少拉美國家最主要的貿易夥伴。考慮到大陸經濟實力和對自由貿易的開放姿態，「拉美國家將目光轉向亞太，希望搭上中國發展的『順風車』是順理成章的事」。1060316

(中央社)