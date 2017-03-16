陸官媒：赴智利會議 無關當TPP群主
中國大陸派代表赴智利參加跨太平洋夥伴協定（TPP）成員國集會，官媒新華社報導說，與會和想成為TPP的「群主」無關，而是因為中國大陸是不少拉丁美洲國家主要貿易夥伴，自然受重視。
美國1月宣布退出TPP後，中國大陸在區域自由貿易安排的參與受到更多注意。TPP原本被視為抵制大陸，大陸卻派拉美事務特別代表殷恆民出席14至15日在智利舉行的TPP成員國集會，引發外界議論。
中國大陸外交部發言人華春瑩13日特別澄清，這場會議是「亞太區域經濟一體化高級別對話會」，並非媒體報導的TPP會議。
新華社旗下「新華國際」微信報導，智利是以太平洋聯盟輪值主席國身分邀請各國與會，而「太平洋聯盟」是拉美地區的新興經濟體組織，成員包括智利、秘魯、哥倫比亞、墨西哥，組織目的是加強區域整合進程，包括貿易與人員自由流動。
報導指出，智利依靠自由貿易起家，美國退出TPP後，如何維護自由貿易成為擺在智利等拉美國家面前的難題。在這背景下，智利召集各國共商拉美地區自由貿易的出路。
報導說，中國大陸雖不是太平洋聯盟成員，也非TPP參與國，卻是不少拉美國家最主要的貿易夥伴。考慮到大陸經濟實力和對自由貿易的開放姿態，「拉美國家將目光轉向亞太，希望搭上中國發展的『順風車』是順理成章的事」。1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。