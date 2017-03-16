iPhone 8有無曲面？傳作法是這樣

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蘋果iPhone 8有沒有曲面螢幕，市場眾說紛紜。日媒報導，今年高階iPhone仍會採用曲面OLED螢幕，不過彎曲幅度不大，且不會推出其他螢幕新功能。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）引述知情人士說法報導，今年iPhone高階機種將推出採用曲面設計的有機發光二極體（OLED）螢幕，且由韓國三星（Samsung）獨家供應。

報導引述指出，今年高階iPhone的曲面螢幕設計，彎曲幅度不會像三星Galaxy S7 Edge那麼大，部分原因是曲面玻璃蓋面要符合螢幕設計還有一些挑戰。

報導表示，曲面螢幕設計可讓高階iPhone螢幕的可視區域約5.2吋，並讓iPhone看起來更光滑，不過蘋果不會推出其他螢幕新功能。

凱基投顧分析師郭明錤日先前預期，OLED版本iPhone採用5.8吋OLED實體面板，但實際用於顯示尺寸約5.15吋，剩下部分作為功能區設計，配置虛擬功能鍵。OLED版將有新生物辨識技術，取代指紋辨識。

市場對於今年高階iPhone是否採用曲面螢幕設計，眾說紛紜。外媒MacRumors引述調研機構IHS Markit分析師韋恩林（Wayne Lam，音譯）表示，今年特殊iPhone機種可能採用平面設計OLED面板，類似目前2.5D玻璃設計。

報導並引述DisplayMate專家索內拉（Raymond Soneira）指出，平面設計OLED面板的玻璃基板設計可省下可觀成本，且可因應大規模量產需求。

調研機構TrendForce日前報告也預期，今年iPhone高階機種不會採用曲面螢幕設計，主要是3D玻璃量產良率以及落下測試（drop test）結果，預期仍將採用目前的2.5D 玻璃設計。

日媒Mac Otakara日前報導，今年蘋果可能推出名為iPhone Edition的高階機種，但銷售時間可能在9月之後延後不少。

報導指出，iPhone Edition產品仍有多款研發機種待考量，幾個基本設計概念已經確定，包括5吋液晶面板、雙鏡頭以及無線充電功能，沒有計畫採用雙螢幕或是USB-C連接埠設計，AMOLED面板也沒有在內。1060316

(中央社)