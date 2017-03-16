國防部：可拒共軍於1300公里外

立委16日詢問國防部官員，面對共軍來犯、觸動第一擊時，國軍是否有能力拒絕敵方在1300公里遠外？國防部參謀本部作戰次長姜振中（右）表示，國軍有這能力，且還在持續強化中。中央社記者孫仲達攝 106年3月16日

立法委員今天詢問國防部官員，面對共軍來犯、觸動第一擊時，國軍是否有能力拒絕敵方在1300公里遠外？國防部參謀本部作戰次長姜振中表示，國軍有這能力，且還在持續強化中。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部報告106年四年期國防總檢討，民主進步黨籍立法委員王定宇質詢時指出，台灣不會主動開啟戰端、不會打第一擊，不代表台灣容許人家任意侵襲，四年期總檢討中提到拒敵於彼岸，國軍面對攻擊是否有能力和計畫把武器投射到對方國土內？國防部長馮世寬表示：「對」。

王定宇說，中共東部戰區直接面對台灣，東部戰區陸軍基地距離台灣最近是250公里，最遠是1380公里；海軍基地最近是800公里，最遠是1160公里；空軍基地最近是730公里，最遠是1020公里。

王定宇說，拒敵於彼岸，就是讓敵方載具過不來，最遠1380公里、最近250公里，國軍是否有能力、有計畫、有信心，面對敵軍來犯、觸動第一擊時，能拒絕敵方在1300公里遠外？姜振中說，國軍有這能力，訓練和計畫都有，且還在持續強化中。

王定宇並詢問國軍研發的無人載具有沒有攻擊能力？中科院副院長杲中興答詢表示，無人載具正在設計掛載架和派龍架，正在開發當中，還要測試，還有其他手段做更遠的無人載具，遠距飛彈或長距離的攻擊武器都是無人載具。1060316

(中央社)