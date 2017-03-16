台南抗禽流感 緊盯運輸車輛消毒
台南市動物防疫保護處今天邀集與禽場相關的運輸業務業者，宣導車輛清洗消毒的原則，並嚴格要求業者落實，希望讓養禽場不再受到禽流感病毒威脅。
台南市動保處處長吳名彬表示，禽流感病毒於感染禽隻呼吸道及消化道中繁殖，於呼吸道顆粒及排遺中均有高濃度病原存在；當黏附於人員、污染設備、蛋盒、運禽車及飼料車上，將造成病毒遠距離傳播。受禽流感病毒污染的糞便只要1公克，就可感染100萬隻以上的禽鳥。
吳名彬指出，今天邀集台南市轄內飼料公司、理貨場、運禽、運蛋業者等相關運輸人員，宣導有關車輛清洗消毒的原則及注意事項。希望藉由落實嚴格且務實的消毒工作，讓養禽場不再受到禽流感病毒的威脅。
他說，包括飼料、動物、禽蛋等的運輸業者及化製業者，都須落實消毒清洗作業；並填寫清洗消毒紀錄表、保存1年，供稽查人員查核。1060316
(中央社)
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