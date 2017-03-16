抗議休假遭任意挪移 新海瓦斯工會抗議
要求明訂例休！新海瓦斯工會成員數十名員工16日早上集結在公司外，要求公司「明定例休、甭閃加班費」、「接受判決、甭花律師費」，指一例一休上路後，員工常遭公司要求於周一至五休假，再於周末上班，規避依法應改給的加班費，若公司不願改善，不排除循仲裁方式解決。
新海瓦斯工會今天舉辦董事會，工會員工在公司大門上演行動劇，員工被沉重的工作量壓死、和家人相處時間被剝奪，桃園產業總工會、台電工會、TIWA和竹縣產業總工會也到場聲援。
新海瓦斯工會副理事長董家鈺表示，公司為了節省人事成本，任意挪移員工周休假日，造成周間人力減少、工作不減量，導致員工拿不到加班費、工作負荷增加，因此主張公司應該明訂休息日和例假日。
新海瓦斯副總經理張志雄表示，公司為了服務用戶和管線施作，不可能明訂例假和休假日，「難道要讓用戶請假配合我們？」且政府都沒辦法明訂例假和休假狀況下，施行細則也還沒訂定，且新法才剛上路，仍須觀察，強調「會找時間好好和工會溝通」。
董家鈺表示，公司若需要周末出勤人力，應與工會協商，並在員額充足且不增工作量狀況下，依法進行加班作業，日前也和新北勞工局提出調解，但勞工局回應「應由勞資方協商」，如公司遲未回應，下一步不排除會提出仲裁。
另外，工會副理事長袁照雯前年12月遭公司惡意解雇，而工會呼籲資方放棄行政訴訟上訴，對此，張志雄則是回應「公司已停止民事訴訟」。
(中時)
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