駁回六輕擴建 李應元盼台塑拿出清楚客觀數字

環保署長李應元16日召開記者會「說明台塑（六輕）環評審查作業原則」，他表示希望產業界放下情緒，應將重點放在排放量、健康風險評估等客觀數據，他並強調環保署並無針對性，而是以具體數字與產業對話。（季志翔攝）

台塑六經4.6、6.8、4.9期擴建被打回票、需要重做環評，對此台塑集團總裁王文淵強調「真的不知道環評標準為何？」環保署署長李應元今天表示，台塑如果能夠用心、努力拿出具體、客觀數字，將會與4.7期一樣，獲得通過的結果。

今天是李應元的生日，但他沒有時間慶生，今天上午急匆匆從行政院趕回環保署說明台塑六輕擴建的問題，然後再趕回行政院，連環保署同仁向他說「生日快樂」的機會都沒有。

李應元針對台塑六輕四期擴建的環評，做了具體解釋，他表示，環保署不是對產業不友善，從去年520迄今，環評委員會作成35案環差決議，其中有31案通過、包括六輕4.7期，只有4件未通過。

「我負完全責任！」李應元指出：「台塑案件是與其他產業一起討論、比較，沒有差別對待，台塑的減量報告中，有釐清的部分就拿掉疑慮，沒有釐清的部分要重做，所以六輕4.6、4.8、4.9期擴建需要重做環評，目前也只剩下5項毒物化學物質減量的爭議尚待評估。」

李應元強調，台灣不可能不要石化工業！但環境維護也很重要，他沒有對特定產業有意見，台塑4.7期按照環評要求就通過了，他希望台塑放下情緒面對問題，如果其他三期也能用心、努力拿出具體、客觀數字就會與4.7期一樣。

李應元講到有感而發、特別舉德國東部的百年石化園區為例，經過政府斥資4000億整治，現在變成無污染石化園區、吸引其他產業置廠，他也期待台塑提供客觀資料與大家公開對話，讓環團與居民有信心。

(中時)