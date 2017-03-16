洗錢防制辦公室揭牌 林全：讓台灣成為洗錢防制典範國家
為因應亞太洗錢防制組織第三輪相互評鑑，行政院設立跨部會的「洗錢防制辦公室」，行政院長林全今早進行揭牌儀式，林全致詞時對該辦公室有3大期待，分別是讓台灣重新成為洗錢防範典範國家，並應付第三輪評鑑，另藉此落實洗錢放制工作，改變業界及民眾觀念。
林全強調，洗錢犯罪是各國愈來愈重視的問題，希望將防制工作做到更好，因洗錢犯罪涉及整個經濟與政府部門透明化問題，為預防恐怖主義高漲，金流透明化愈來愈重要；且社會對於要求政府部門反腐敗，減少貪污賄賂的可能性，洗錢防制也有一定功能。
林全說，洗錢防制辦公室結合各部會專業人士，統籌規劃洗錢防制工作及方向，讓台灣重新成為洗錢防制典範國家。
林全指「台灣學生很會考試」，因此他對於這次評鑑結果相當有信心，希望避免進入觀察名單，讓我國洗錢防制工作與國際接軌。
但林全話鋒一轉表示，會考試不代表有學問，將落實民眾洗錢防制觀念，國人要面對觀念的改變，例如民眾出國安檢會認為是負擔嗎？所以洗錢防制也不會是負擔。
林全說，外界質疑洗錢防制會影響金融作業及侵犯民眾隱私，但大家要一起改變這個觀念，讓洗錢防制觀念落實在民眾日常之中。
法務部長邱太三表示，21年前台灣是第一個制定洗錢防制法規的國家，但多年來有所忽略，才會出現像兆豐金洗錢類似案例，將建立前端秩序，以免後段來不及處理。
(中時)
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