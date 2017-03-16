不舒服嗎？搭機時身體的9種狀況 專家教你這樣解

搭飛機時身體有些不舒服?專家有緩解辦法。 (達志影像/shutterstock提供)

不論是長程或短程的飛行，當空中飛人都可能會面臨到一些身體不適的症狀，從腳腫脹到暈眩，這些小不適會讓人難耐，飛行時間越長，不舒服感也就可能持續越久，對於這類的情形，專家就給出了一些方法，讓你盡量避免在飛行途中發生這些症狀。

●缺氧

缺氧情況通常會在飛行其間內輕微發作，隨著飛機不斷升高，氧氣也會較為稀薄，乘客容易感到頭痛、暈眩，曾經開業過的醫師Sarah Brewer建議，在登機之前就要先做好充分的休息，並且在搭機前和飛行中喝大量不含酒精的液體，這樣便能將這樣的情況最小化。

●腳踝腫脹與深靜脈血栓

深靜脈血栓是在深靜脈形成的血栓，常形成於下肢或骨盆部位深處的靜脈，搭乘飛機長途旅行的人通常易患旅行血栓症，長時間保持坐著不動會增加風險，下肢通常會疼痛、腫大、發紅、發熱，最嚴重的併發症還可能會引發肺栓塞，建議穿著緊身壓力襪、寬鬆的衣服，並有有機會就在機艙內走動一下。

●聽力受損

飛行的噪音大概在95~105分貝中間，起飛時來到115分貝，對於經常坐飛機的人而言可能會讓聽力受損，建議可以買一個抗噪耳機，或是避免做在噪音較大的機艙後方。

飛機餐，真的難吃嗎? (達志影像/shutterstock提供)

●味覺變了

隨著氣壓快速的變化與身處乾燥的機艙內，味覺會出現變化，鼻黏膜也因為乾燥影響嗅覺，食物的美味程度就會降低30%。避免這樣的情況，可以使用鼻腔噴霧劑或嚼口香糖。

●口臭

乾燥的機艙和缺氧的環境會讓嘴八感到乾燥，讓細菌孳生，大量的喝水和刷牙能避免。

●生病

機艙是病毒的溫床，在飛機上感冒的機率相當高，盡量避免揉眼、觸摸鼻子和嘴巴，並且勤洗手。

●便秘

因為久坐，容易讓新陳代謝和消化變慢，甚至還可能會出現脹氣情況，多喝水、活動身體就可以改善。

●暈機病

這是一種是一種平衡失調的疾病，當人眼所見到的運動與前庭系統感覺到的運動不相符時(搭機時，前庭系統認為你是靜靜坐著，但眼睛卻看到正在飛行、傾斜)，就會有昏厥、噁心、食慾減退等症狀出現，通常這情況換慢慢消失，可以吃暈車藥或看看靜止的物體。

●疲勞易怒

飛行時間越長，生裡時鐘就會越亂，容易疲倦或發脾氣，醫師Sarah Brewer建議，假如要往東飛，出發前幾個晚上可以比平常更早一點睡，往西飛的話就晚點睡，若是飛行距離真的很遠，那選擇中途停留休息，可以讓時差更好調整。

(中時電子報)