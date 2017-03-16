教部3折部採購中小學新生圖書 出版業：想買好書天方夜譚

民進黨立法委員蘇巧慧（右三）和張廖萬堅（右四）今（16）日和中華民國圖書發行協進會理事長林敬彬（右二）、台北市出版商業同業公會理事長盧欽政（右一）、中華民國出版商業同業公會全國聯合理事會理事吳政鴻（左二）等出版業代表召開記者會，指出教育部在「國民中小學新生閱讀推廣計畫」中採購價過低等選書流程問題。（許文貞攝）

為了推廣中小學學生閱讀，過去三年來教育部推行計畫，為全國小一新生每人添購一本課外書、國中新生則是每班十本課外書，每本書招標的底價卻是110元，甚至不到2015年統計的出版品平均定價378元的三成，讓提供書的出版社叫苦連天。中華民國圖書發行協進會理事長林敬彬今（16）日在記者會中表示：「用低於三成的價格，想買到好書，根本是天方夜譚！」

民進黨立法委員蘇巧慧和張廖萬堅今日和出版業代表召開記者會，指出教育部「國民中小學新生閱讀推廣計畫」的施行流程有兩大問題。蘇巧慧表示：「教育部提出這樣的計畫雖然立意良善，每本書預算卻是最高110元，採購上也便宜行事，因為招標流程不對，又採用最低標而非最有利標，導致許多好書被計畫排除在外。」

張廖萬堅也表示：「文化部去年已有發函『中央政府各機關學校辦理中文圖書採購注意事項』，要求採購時要改用最有利標。文化部已經有這樣的思維，教育部是不是也該思考該如何改善這個狀況？」

中華民國出版商業同業公會全國聯合理事會理事吳政鴻則指出，四年前教育部開始請出版社為計畫提供優良書籍，出版社原本也十分樂於配合提供書單，但當「最低標100元」書價公布，又無法先得知採購數量，「隔年之後出版社當然不會再願意配合。」

中華民國圖書發行協進會副理事長李再興也表示，2014年時已經向教育部反映過這個狀況，「隔年卻只是把採購價100元微調成110元。」他指出，像是城邦出版社後來就不願再提供好書書單給這項採購計畫。

針對選書流程和採購價格過低的問題，教育部國教屬國中小組組長武曉霞則表示，現行的選書採購流程大約要花半年時間，「現在已經在為今年八月即將入學的新生選書採購，會再跟承辦單位談，看有沒有及時能改進的做法，看怎麼在有限預算之下，用合理的程序提供36萬冊的書籍。」

對於「中央政府各機關學校辦理中文圖書採購注意事項」要求改採最有利標的成效問題，文化部人文及出版司副司長鄧美容表示會再做後續追蹤。「目前已知在六都當中，除了雙北之外都已改用最有利標而非最低標。」

(中時)