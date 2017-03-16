WBC》開轟破僵局 筒香嘉智：4棒就是要讓球隊贏球

筒香嘉智昨役6下擊出陽春炮，帶起日本隊得分攻勢。(美聯社資料照)

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挺進經典賽四強只差一步的日本隊，昨役強碰以色列前5局卻陷苦戰；此時，4棒的筒香嘉智6下站上打擊區，相中一記速球，揮出直擊中外野的陽春炮，開啟日本隊的單局5分大局，最終8比3取得勝利，連續四屆晉級四強。巧扮致勝功臣的他，賽後豪氣的說，「4棒就是要幫球隊贏球！」

2009年頂著第一指名光環加盟橫濱的筒香，生涯前四年打擊率卻始終在2成左右徘徊，甚至2012年第三個球季，還因2成18打擊率，遭當時總教練中畑清批評「因為後頭沒其他選手能用才讓他上！」但他沒有認輸，徹底改造打擊機制，如今搖身日本隊最信賴的主炮。

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昨役靠先發千賀滉大跟平野佳壽的好投，讓以色列前5局1分未得，但日本隊打線卻也遭席德(Josh Zeid)封鎖；兩隊平手之際，筒香挺身而出，用全壘打帶動全隊士氣，「千賀跟平野投得很棒，讓球隊一直處於很棒的節奏上，因而造就這支全壘打！」他的這發全壘打，也讓日本隊打線全面復甦，收下勝利的果實。

熱身賽打擊率掛蛋、到現在發燙的狀態，筒香用手中的棒子，回應總教練小久保裕紀堅持讓他扛不動4棒的信任，現在這名25歲的重炮手，即將飛往美國洛杉磯，向全世界展現他的豪打實力，「無論打哪一棒，最重要的是球隊能贏球，我現在只希望保持最佳狀態，迎接準決賽。」

(中時電子報)