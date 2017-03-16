南投林管處清明祭祀 感念因公殉職前人

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早期林業工作危險，導致人員因公殉職，為緬懷前人犧牲奉獻，南投林管處等單位，今天到人倫分站榮民塔，舉行清明祭祀。

追思奉獻林業工作人員，林務局南投林區管理處長李炎壽上午帶領員工，會同國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處共約30人，前往南投縣水里鄉人倫分站榮民塔舉行清明祭祀。

李炎壽表示，塔內祭祀榮民為早年巒大林區管理處望鄉及人倫分站員工，部分有家眷的榮民靈位已遷回中國大陸，目前塔內祭祀人數為51名，由於林業工作經常餐風露宿、翻山涉水，為緬懷先進對林業發展貢獻，每年清明節、中元節舉行祭拜普渡，以示敬意。

李炎壽說，南投林區管理處前身為巒大林區管理處，民國45年陸續接收並輔導500多名榮民就業，依榮民體能及志趣，分派擔任造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線、開築人倫林道等工作。

李炎壽表示，政府早年為發展經濟、改善人民生活，迫不得已利用森林資源、開闢林道運送木材，因開闢道路艱難危險，導致有榮民殉職，為緬懷殉職榮民，50年12月28日在人倫林道17公里處建造紀念塔，安置因公殉職人員骨灰罈。1060316

(中央社)