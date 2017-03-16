南投林管處清明祭祀 感念因公殉職前人
早期林業工作危險，導致人員因公殉職，為緬懷前人犧牲奉獻，南投林管處等單位，今天到人倫分站榮民塔，舉行清明祭祀。
追思奉獻林業工作人員，林務局南投林區管理處長李炎壽上午帶領員工，會同國軍退除役官兵輔導委員會南投縣榮民服務處共約30人，前往南投縣水里鄉人倫分站榮民塔舉行清明祭祀。
李炎壽表示，塔內祭祀榮民為早年巒大林區管理處望鄉及人倫分站員工，部分有家眷的榮民靈位已遷回中國大陸，目前塔內祭祀人數為51名，由於林業工作經常餐風露宿、翻山涉水，為緬懷先進對林業發展貢獻，每年清明節、中元節舉行祭拜普渡，以示敬意。
李炎壽說，南投林區管理處前身為巒大林區管理處，民國45年陸續接收並輔導500多名榮民就業，依榮民體能及志趣，分派擔任造林、保林、木材生產、機械運輸、開闢防火線、開築人倫林道等工作。
李炎壽表示，政府早年為發展經濟、改善人民生活，迫不得已利用森林資源、開闢林道運送木材，因開闢道路艱難危險，導致有榮民殉職，為緬懷殉職榮民，50年12月28日在人倫林道17公里處建造紀念塔，安置因公殉職人員骨灰罈。1060316
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。