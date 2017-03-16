尼加拉瓜出口呈現復甦
根據尼加拉瓜出口交易中心（Cetrex）統計，今年1至2月份，尼國出口總量達到41萬5780公噸，比去年同期的36萬69公噸，成長了15%並顯示尼加拉瓜出口已呈復甦現象。
Cetrex指出，上述兩個月期間，尼加拉瓜的出口總值為4億5620萬美元，與去年同期的3億7880萬美元相比，成長了20.4%。
根據Cetrex分析，尼加拉瓜出口產品國際價格平均上揚了4.3%，是尼國出口復甦的主要原因之一。
因此，尼加拉瓜產銷協會理事長賈柯比（Guillermo Jacoby）認為，尼國應該逐漸減少價格波動較大的原物料出口，而增加輸出附加價值高的產品。
Cetrex的數據顯示，今年前兩個月，牛肉、咖啡和黃金仍是尼加拉瓜最主要的出口產品，而美國仍為尼加拉瓜產品的最大進口國。1060316
(中央社)
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