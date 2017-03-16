桃市楊梅老婦走失5公里 警熱心發現尋回

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桃園市楊梅區1名81歲老婦迷路，所幸被警方發現，並聯繫家人到派出所帶回。(賴佑維攝)

桃園市楊梅區1位81歲黃姓老婦罹患阿茲海默症，15日下午外出散步竟忘記回家的路，遊蕩在楊梅老莊路街頭，楊梅派出所警員陳柏辰獲報前往處理，將阿婆帶回派出所安置，提供熱茶暖身，並透過戶役政系統確認身分找到家屬領回，才發現阿婆迷路走近5公里之遠。

警方表示，民眾家有長者容易走失，請配戴防走失手鍊或是在衣服繡上聯絡方式，當警員發現迷途長者時，可以在最短的時間通知家屬領回。

(中時)