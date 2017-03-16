透過協定 巴拿馬尋求增加對歐出口
巴拿馬將利用中美洲各國與歐洲簽署的貿易夥伴（自由貿易）協定所規定的配額，尋求將巴國新的產品輸往歐洲。
巴拿馬商工部主管國際貿易談判的次長沙拉薩（Diana Salazar）表示，巴拿馬將致力於縮小與歐洲貿易的逆差，並將仍有配額的蔗糖、稻米、絲襪和襪子銷往歐洲大陸。
根據商工部的數據資料，2015年，在中美洲─歐洲自貿協定生效後兩年，巴拿馬出口歐洲的總值只有1億9100萬美元，而自歐洲進口14億2700萬美元。
目前，巴拿馬銷往歐洲的產品主要為牛肉、稻米、水果、海產、鮪魚肉、皮革和塑膠製品。
商工部表示，未來巴拿馬將加強服務業的對歐行銷，尤其是運輸和觀光業。1060316
(中央社)
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