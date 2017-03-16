載女友外出 通緝男白色情人節前夕被逮
因毒品案被通緝逃亡1年多的20歲陳姓男子平時出門不離車、不熄火，14日白色情人節前夕載女性友人外出，卻一反常態離車，結果被休假警員在大賣場盯上逮捕。
台南市政府警察局第六分局說，陳姓男子平時吸食K他命，年紀輕輕就有毒品、妨害自由及公共危險等前科，因毒品案須入獄服刑1年3個月，卻選擇逃亡。
陳姓男子是台南市人，逃亡1年多，從未連絡家人，搞得家人報案請警方協尋，但陳姓男子還是未返家，平時租BMW代步，以接送傳播妹為業，穿梭大街小巷。
警方數度盯上陳姓男子，發現陳姓男子「人不離車、車不熄火」，即使外出吃飯，幾乎餐餐光顧「得來速」，警方擔心圍捕時，陳姓男子不顧一切開車衝撞，遲遲未動手。
白色情人節前夕，1名休假警員到大賣場閒逛，巧遇陳姓男子；陳姓男子當時戴口罩及黑框眼鏡，仍被警員認出，見機可不失，一路跟到大賣場停車場，乘機逮捕。
當時陳姓男子車上還有女性友人，被逮時神情落寞，警方詢問為何一反常態，竟離車逛大賣場？陳姓男子一言不發，沉默以對；警方訊後依法解送。1060316
(中央社)
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