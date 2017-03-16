蘇格蘭再爭獨立公投 民調支持率創新高

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蘇格蘭獨立公投聲浪再起，根據機構民調，支持獨立的蘇格蘭選民高達46%，創下歷史新高。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）日前表示，蘇格蘭將要求英國政府許可，於2018年秋天至隔年春天間再次舉辦獨立公投，蘇格蘭人民必須要能在「英國硬脫歐」及成為獨立國家之間作選擇。

蘇格蘭獨立公投2014年9月18日舉行，以55.3%得票率反對獨立，支持為44.7%。

「蘇格蘭人報」（Scotsman）報導，追蹤蘇格蘭選民態度近20年的學術調查機構ScotCen在15日公布「社會態度調查」年度報告，顯示現在已有46%選民傾向支持獨立，比2014年獨立公投投票時增加1.3個百分點。

相較於2012年剛發起獨立公投運動時，民調僅有23%支持，現在的結果則已翻倍。

支持者當中，年輕人比率較高，有72%支持獨立者年齡在16至24歲之間。

調查也顯示，有25%民眾想要蘇格蘭脫離歐盟，另有42%希望降低歐盟的影響力，合計為67%。相較2014年合計53%，顯示「歐洲懷疑主義」（Euroscepticism）意識升高。這代表若是施特金想以留在歐盟爭取選民支持蘇格蘭獨立，可能不太管用。

儘管如此，在去年的英國脫歐公投中，蘇格蘭選民的支持留在歐盟的比率高達62%，支持脫歐的僅有38%。此外，根據「泰晤士報」（The Times）公布的「輿觀」（YouGov）最新民調，57%的蘇格蘭選民拒絕獨立，但有43%想要獨立。1060316

(中央社)