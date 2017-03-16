學生闖立院為夏林清請命 警衛攔下
輔大心理系爭議中，校教評會決議停聘社科院長夏林清。數位學生今天欲闖進立法院教委會為夏林清請命，遭警衛攔阻，但民主進步黨籍立委吳思瑤認為，停聘處分太輕。
輔仁大學104年發生男學生涉嫌性侵酒醉的學姊，事隔多時後，受害者男友在臉書發文指心理系處理不當，引起社會關注。輔大教評會於2月，決議停聘夏林清一年，目前送交教育部審核。
教育部長潘文忠上午到立法院教育及文化委員會專案報告，數名學生突然欲闖進教委會，高喊「停止輔大黑箱」，但被警衛及時擋住，隨後被請出立院。
委員會內包括教育部官員、議事人員、立委，大都無法不清楚陳情學生的具體訴求。稍晚民主進步黨籍立委吳思瑤上台質詢時，轉述陳情學生認為輔大「製造冤案」，要求教育部撤回停聘夏林清的決議。
吳思瑤表示，她也很質疑輔大的處理，但與今天陳情學生的意見是「極端的兩方」。在她看來，師長的輔導程序對性侵受害者造成深層的傷害，停聘夏林清一年是「非常、非常不夠的」。
吳思瑤說，今天陳情學生認為夏林清是冤案，但有更多學生不滿處分太輕，「他們要的是解聘。」
吳思瑤希望教育部盡快審議輔大教評會的決議，對社會有個交代。潘文忠則承諾會謹慎處理。1060316
(中央社)
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