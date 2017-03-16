南韓大選民調：文在寅連續11週榜首

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南韓民意調查機構Realmeter今天發佈的下屆總統大選民調結果顯示，在野黨共同民主黨前黨魁文在寅仍居支持率榜首，同黨忠清南道知事安熙正和國民之黨前黨魁安哲秀分列其後。

南韓媒體報導，Realmeter接受MBN電視台的委託，在15日代總統黃教安宣佈不參選總統後，對南韓全國1015名成年人進行問卷調查。

「聯合新聞通訊社」報導，民意調查結果顯示，文在寅支持率較前1週上升2.0個百分點，達37.1%，連續11週蟬聯支持率排行榜榜首。忠清南道知事（省長）安熙正支持率為16.8%，位列第2。國民之黨前黨魁安哲秀支持率為12.0%，排名第3。

城南市長李在明的支持率為10.3%，排名第4。慶尚南道知事洪準杓的支持率為7.1%，排名第5。

在政黨支持率方面，共同民主黨的支持率為51.1%，刷新單週最高紀錄。國民之黨為12.3%，位居第2，執政黨自由韓國黨（原新世界黨）為11.7%，排名第3，正義黨為5.3%，趕超正黨躍居第4。正黨為4.7%，創下開始調查以來的最低紀錄。1060316

(中央社)