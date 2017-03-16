外籍學者：台灣發展新南向 不容忽視

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外交部2017年「台灣獎助金」日前舉行學人研究成果發表會，聚焦新南向政策等議題。有學者說，台灣的新南向政策不容忽視，但需探討如何在中國大陸關切下，正面回應新南向政策。

外交部2017年「台灣獎助金」日前舉行學人研究成果發表會，主題圍繞台灣國際關係、外交政策，特別聚焦新南向政策相關議題

外交部「台灣獎助金」2017年第一次學人成果研究發表會14日舉行，主題圍繞台灣國際關係、外交政策，特別聚焦新南向政策相關議題。邀請泰國馬哈沙拉大學助理教授Sanyarat Meesuwan以台灣新南向政策對泰國的意涵、印度孟買大學研究員Sadia Raham以台灣與印度關係為題主講。

越南胡志明市銀行大學助理教授范文健以「多準則決策途徑評估亞太地區最佳外包服務國家」為題、馬來西亞英迪國際大學講師Kaliamma Ponnan以「認同與語言規劃：台灣的故事」為題主講。

Meesuwan在演講中表示，台灣的新南向政策成功關鍵有三，包括美國總統川普執政下的中美關係，及中國大陸與南海周邊國家的爭議；台灣針對大陸施壓的對抗機制；台灣全面改善經濟狀況的能力。

她表示，泰國也同樣面臨需要提升國家經濟的狀況，同時建立穩定的政治結構，台灣的新南向政策不容忽視，但泰國要如何在中國大陸關切下，正面回應台灣新南向政策，並保持不介入兩岸關係，是需要探討的問題。

Raham則表示，受限於中國大陸主張的「一個中國」，台灣與印度雙方間的交流合作尚無法蓬勃發展，台印之間的區域合作性質仍較不明朗。

她認為，增進台印人民間的關係，能帶來雙方在教育、文化、科技、貿易、投資等全方面的理解，對強化台灣與印度關係有助益，也是在中國大陸主張「一個中國」下，較為可行的策略。

外交部「台灣獎助學金」2010年開辦，委託國家圖書館漢學研究中心辦理。自2014年起，訪問學人研究成果發表會在國家圖書館公開舉辦，每年舉辦3至4次。1060316

(中央社)