尼泊爾拍婚紗遇詐騙 宥勝一度以為姐姐出事

宥勝遠在尼泊爾卻仍接到詐騙電話，讓他相當不滿。(圖/宥勝之旅臉書)

藝人宥勝跟老婆結婚2年，育有一女蕾蕾，一家人月初遠赴尼泊爾展開一個月旅行，此行順便與老婆拍攝婚紗照，也讓其5個月孕肚曝光，看似享受天倫之樂的旅程，卻讓宥勝在臉書大吐苦水，因為居然碰到「台灣詐騙集團」。

宥勝升格人父後，重心移往家庭。(圖/本報系資料照)

宥勝在臉書貼出對話紀錄，原本才慶幸有了網路，未料詐騙集團居然冒用姐姐身分，要求借五萬元周轉並允諾過兩天就還，起初宥勝一度以為姐姐有困難，問及要匯台幣還人民幣時，身在中國的「姐姐」居然回覆「台幣」，便當場戳破謊言，雖然沒讓詐騙得逞心情輕鬆不少，但仍讓宥勝大感不滿，呼籲有經驗的人能分享，別再有無辜受害者出現。

未料老婆竟趁機取笑他：「沒想到我老公會被詐騙集團影響，也太單純了吧」，此話一出則讓宥勝無言以對。

(中時電子報)