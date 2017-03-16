抗議三重大同南路都更 住戶自鎖房內開瓦斯

屋主許素華上午11時許疑似開啟瓦斯自鎖屋內，警消目前於現場布水線警戒。（譚宇哲攝）

新北市三重區大同南路丙區都更案，最後一戶住戶今面臨建商依法執行拆屋還地，屋主許素華上午11時許疑似開啟瓦斯自鎖屋內，警消目前於現場布水線警戒，並破門救援中。

許素華為三重大同南路「丙區」更新單元最後一位為原住戶，她抗議新北市府不願釐清土地盜賣及偽造文書變更登記的真相，況「甲區」更新單元目前亦遭受到拆屋還地的告訴，而民事法院卻只看土地登記，不願正視被變造登記的事實。

新北市政府都市更新處表示「市府尊重司法判決結果」，指三重大同南路都更案地上物執行拆除一事，屬土地私權爭訟，經法院2012年判決確定，市府仍於2014年期間要求請實施者針對現住戶安置問題持續協調，今天由新北地方法院強制執行。

(中時)