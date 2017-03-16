無接汙水管卻收費數十年 北市府挨批詐騙集團
沒接汙水管卻被收費？士林區有民眾發現住所並無設置汙水管線，卻被徵收汙水處理費長達27年，經市府會勘後才進行接管，被強徵5萬多元。市議員謝維洲、洪健益痛批，該戶並非個案，衛工處連全市清查進度都說不清楚，未接管先開徵的情形層出不窮，「根本是詐騙集團。」
洪健益指出，民眾住所管線若有銜接汙水下水道，每月須依法被收「汙水道使用費」，由衛生局施工後發文告知，再由自來水處代收。北市府1983年起開徵汙水管使用費，號稱接管率達90％，事實上僅75％，每年都有民眾陳情未接管卻被收費，接著大費周章申請退費，實在很擾民。
謝維洲調閱民眾張先生的徵收資料發現，該戶1990年就被開徵處理費，但接管工程今年才要施作，白白繳了20多年冤枉錢。近十年市府接獲高達1萬1000件類似申請，退費金額達9000萬元，應重視數十年來的亂象，加速清查作業。
在地仁勇里長洪銘鎮說，里內大東路、小北街沿線管線都未接通，里民也不知道有這些狀況，甚至有人被多收20幾萬，實在很嚴重，每次都得不斷陳情才會被受理。
衛工處副處長李志榮表示，市府2009年開始進行全市清查，對未接管民眾進行退費，確實還是會有誤徵情形未發現，民眾有疑義可洽衛工處查詢。至於多久可完成全市清查，李志榮說，大約每年會清查一個行政區，持續進行中。
不過，議員現場致電衛工處，獲得的回應仍是陳情民眾有接管、須繳費，洪健益、謝維洲痛批，市府給的資料就是錯的，民眾要怎麼發現問題？強烈要求衛工處確實更新系統資訊，重新徹查接管狀況，也呼籲民眾接到水費單據要睜大眼睛。
(中時)
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