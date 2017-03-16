輔大學生衝立院教委會 向部長潘文陳情

我要評比

輔大3名學生突然要衝入教委會開會現場，並大聲抗議「反對輔大黑箱」、「停止輔大黑箱」等口號。（張鎧乙攝）

立法院教育委員會16日安排12年國教107課綱及考招連動專案報告，招聯會執行秘書戴念華正在報告之際，輔大3名學生突然要衝入教委會開會現場，並大聲抗議「反對輔大黑箱」、「停止輔大黑箱」等口號，抗議學生希望向教育部長潘文忠表達抗議，並遞交陳情信。

抗議學生控訴輔大校長江漢聲、性平會扭曲教育部原意，不但未揭露529輔大師生衝突的真相，反而利用教育部的公文藉機吃案，再製造冤案，已違反教育行政、法規又傷及教育倫理，請教長明察。

(中時)