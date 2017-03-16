高雄古玩店遭竊逾2000萬元藝品 10天破案

歹徒從高雄市知名「古董陳」生前所經營的「古玩店」裡竊走大批古董，其中有「帝石」之稱的「壽山田黃石」（前）價值1600萬元。（呂素麗翻攝）

高雄市知名「古董陳」生前所經營的「古玩店」裡被竊走大批古董，總價逾2000萬元。（呂素麗翻攝）

高雄市三民一分局偵查隊長許志雄（左）盤查張嫌（右）。（呂素麗翻攝）

侵入古玩店行竊的張嫌（前中）及黃嫌（後）被移送法辦。（呂素麗翻攝）

侵入古玩店行竊的張嫌及黃嫌雙載離去，機車上黃色那包是贓物。（ 呂素麗翻攝）

陳姓被害人列出的失竊古董藝品的價值清單。（呂素麗翻攝）

高雄市知名「古董陳」位於三民區中華二路的「古玩店」4日清晨遭歹徒侵入，竊走大批包括價值不菲的「壽山田黃石」等古董、藝品，警方獲報全力追緝，10天破案逮捕張順銘及黃荻洪兩名竊賊，追回50件、逾2000萬元的失竊物；其中張順銘無業卻在去年買了1輛近300萬元的BMW，光是車貸每月要繳4萬多元，兩人供稱「缺錢才行竊」。

警方查出，陳家遭竊追回的古董包括有「帝石」之稱的「壽山田黃石」，據被害人指出，「帝石」為清朝祭天專用的國石，以克計算，1克市價約1萬至1萬2000元，被竊有11顆，共約1600萬元，另有1顆價值110萬元的台灣藍寶石，總計追回的失竊古董及名錶共約2350萬元。

三民一分局偵查隊長許志雄表示，歹徒竊走的古董因價值高，要找到適合的買家不容易，因此，兩人偷走的古董都未銷贓就被逮，失物全數追回。

警方指出，遭竊的「古玩店」是古董陳的所有，3年前過世的他，生前以收藏藝品、古董買賣為業，岳家是凹仔底大地主，加上他本身擁有的土地，估計身價上億元，他過世後，位於中華二路的6樓半獨棟古玩店由兒子（約30歲）繼承，與陳母同住。

三民一分局5日接到陳男報案，稱古玩店於4日清晨4點多發現遭歹徒侵入行竊，經清點計有壽山田黃石11顆、台灣藍寶石1顆、勞力士等名牌手錶6只、古董玉石乙批、寶石戒子10枚、黃金飾品乙批連同外幣等損失約3000萬元。

警方獲報後，分局長戴台捷立即指示偵查隊長許志雄成立專案小組全力查緝。

專案小組根據案發現場研判歹徒行竊路線及逃逸方向，調閱自案發現場沿線近百支監視器，鎖定兩名騎機車的竊嫌，經報檢方核發搜索票及拘票後，於14日兵分二路分別於高雄市苓雅區武昌路及鳳山區五福二路將竊嫌張順銘及黃荻洪逮捕。

警方調查，嫌犯張順銘（46歲）及黃荻洪（47歲）都無業、有毒品前科，也曾在玉仔市擺攤賣玉、古董，黃聽友人提起陳家古董不少，因此由黃嫌提議前往古玩店行竊，先向胡姓友人借機車；4日清晨4點多，張先開車到黃家，再一起騎機車到離陳家古玩店約500公尺處，走路到陳家隔壁一間空屋，由空屋2樓陽台侵入，再上到4樓爬到陳家隔壁住家的5樓再爬到陳家6樓頂樓神明廳，下到3樓陳男的房間行竊，剛好陳男外出不在，陳母在隔壁房間睡覺，竊賊花了2小時把陳男打包要拍賣的古董搜括一空，再循原路離去。

兩人得手後平分贓物，但還來不及變賣，就被警方查獲，另警方在兩人身上查獲毒品。

警方訊後，將兩人依竊盜罪及違反毒品危害防制條例移送法辦，檢方聲請羈押，法官裁定飭回出借機車的胡姓男子雖然說不知情，警方仍以共犯移送。

(中時)