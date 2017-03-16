消保官：新成屋定型化契約查察合格率為29％

消保官和地政局公布新成屋定型化契約查察結果。(王超群攝)

台北市政府法務局消保官與地政局針對本市24家建商新成屋銷售建案，共同查核其銷售中所使用之定型化契約發現，北投宇聯建設「天母研」和博愛特區的「中正楷悅」在11項檢查項目全部不合格，只有7家建商合格，合格率為29%。

法務局主任消保官何修蘭表示，受檢建商中2家建商全部查核項目皆不符合規定的是「宇聯建設」和「國賓大建設」，另有3家建商「弘暐建設」、「興益發建設」和「安家國際企業」僅有1項查核項目（契約審閱權）符合規定，占全部受檢業者的12.5%。

地政局進一步表示，本次查核定型化契約中之11個重點項目，包含契約審閱權、買賣標的、買賣價款、付款約定、原設定抵押權之處理、貸款處理一、貸款處理二、交屋、違約之處罰、建物現況確認書，其中不符合規定前3名分別為買賣標的(不合格率63%)、付款約定(不合格率63%)、貸款處理(不合格率60%)。

何修蘭強調，最近一件指標性案件是某知名建商在新莊的建案，建商於買賣契約主約中註明「主構造」是鋼骨結構，消費者投訴時表示就是為了建築物的防震功能而購買，不料在契約附件中卻註記「主構造」只是地下4層到地上6層，尚不及全幢20多層的三分之一；建商在協調時強調全部白紙黑字，因此協調破局，只能對簿公堂，何修蘭提醒民眾購屋時一定小心建商這類手法。

至於「買賣標的」項目之違規情節為契約內容未揭示建案之使用分區、建物用途、總停車位個數等內容；「付款約定」項目之違規情節為契約文字內容過於簡略，未與應記載內容相符及各期款項之支付日期應留空白，待由買賣雙方磋商後確定；何修蘭說，所謂「磋商」應是買賣雙方共同商定，但如果徒有溝通說明的型式，建商卻和甲乙丙等不特定消費者皆商定一樣的內容，同樣被視同「定型化契約」，應受「應記載不得記載事項」之約束。

有關各建商不符合規定情形，地政局已要求業者依限期改善，業者亦已於期限內完成改正，亦函請初查不合格之建商辦理已簽訂契約之換約或增補事宜，以維護消費者權益。

(中時)