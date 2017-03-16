藝人謝麗金酒吧遭竊 小偷落網

警方逮捕慣竊施水金。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣施的作案工具和未花完贓款。（陳鴻偉翻攝）

藝人謝麗金開在林森北路巷弄內的酒吧，本月13日遭宵小潛入，偷走約2萬多元現金，萬華警方追查西門町1家髮廊竊案時，循線鎖定50歲慣竊施水金，昨在三重將施逮捕，清查後發現，他也是謝麗金酒吧案的犯嫌，警方並在施身上起獲4萬餘元未花的贓款。

警方指出，施嫌早期都在台中活動，涉及多起住商竊案，被逮入獄4年多，一直到本月初才獲得假釋，但缺錢又不願工作，約在10日左右北上，每天就在北市各個商圈徘徊尋找目標。

13日上午施前往謝麗金投資的酒吧，偷走2萬多元，當天凌晨則前往西門町1家髮廊，偷走約1000元，前天凌晨4時則是鎖定1家唱片行，撬壞門鎖後潛入，再度偷走2萬餘元。

(中時)