2名南韓牧師助脫北者離陸 遭陸逮捕
韓聯社報導，中國大陸2月間逮捕2名南韓牧師，理由是他們協助北韓逃到中國大陸的「脫北者」離境。這2名牧師目前被關押在遼寧的拘留中心。
報導指出，南韓非政府組織「北韓正義」（Justice for North Korea）表示，中國大陸官方2月18日在青島機場逮捕1名準備返國的南韓牧師，當時牧師的妻子和2個孩子也隨行搭機；另1名南韓牧師與妻子則在河北秦皇島一家飯店被捕。
「北韓正義」一名人員表示，這2名南韓牧師是因幫助「脫北者」離開中國大陸而被捕。至於2名牧師的家人經過2天審訊後，已被釋放。
這名人員說，2名南韓牧師堅稱自己只是在幫助「脫北者」，因為這些「脫北者」正冒著被遣返回北韓的巨大風險，而北韓侵害人權的現象非常嚴重。
南韓外交部1名官員透露，這2名牧師目前被關在遼寧的一個拘留中心，南韓駐瀋陽領事館人員已會見他們，外交單位將為他們持續提供領事協助，包括聘請律師，並向中國大陸公安單位要求提供人道待遇。1060316
(中央社)
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