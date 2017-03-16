外勞騎電動腳踏車上國道 嚇壞路過駕駛

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1名越南籍勞工騎電動腳踏車上中山高速公路中壢路段，由於心慌想下交流道，一度橫越車道，讓路過駕駛心驚膽跳，最後遭國道警察攔截，結束驚魂記。

內政部警政署國道公路警察局今天表示，國道警察在中山高接獲報案指出，有外勞在中壢轉接道被發現騎電動腳踏車上國道，險象環生。

外勞騎士疑看不懂路標，騎上高速公路，後來驚覺只有他1輛電動腳踏車，嚇得想加速下交流道，過程還一度橫越車道，讓路過汽車駕駛人嚇得一身冷汗。

國道公路警察局獲報立即趕抵，火速攔截外勞騎士，結束一場虛驚。1060316

(中央社)