大馬巨蟒活吞小豬下肚 腹部隆起死亡

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馬來西亞東海岸鄉下灌木叢中最近發現一條重達120公斤的巨蟒屍體，嚇壞了當地村民，不過，這條巨蟒被發現時腹部隆起，村民研判是活吞小豬時，因消化不良致死。

巨大的蟒蛇屍體嚇壞村民，他們在驚嚇之餘迅速報請消防隊處理。

大馬「星洲網」報導說，村民看到蟒蛇腹部隆起，他們相信應是這條巨蟒吞下小豬後，因消化不良致死。1060316

(中央社)