林全：檢討經典賽 教育部2個月提報告
行政院長林全今天表示，第4屆世界棒球經典賽，中華隊表現不如預期，顯示未能有效整合中華民國棒球協會、中華職業棒球大聯盟等棒球人才及資源，請教育部檢討後2個月內提報告。
行政院發言人徐國勇上午在行政院院會後轉述，林全在會中提及經典賽表現不如預期，突顯長期以來選訓及參賽制度不健全問題，未能有效整合棒協、中職等棒球人才及資源，請教育部切實檢討，2個月內提具體改革做法與策略。
林全表示，行政院去年12月將國民體育法部分條文修正草案送請立法院審議，請教育部積極推動，儘速完成修法，落實單項運動協會改革，邁向「組織開放化、財務透明化、營運專業化、考評客觀化」，讓棒球及各項運動能有更好發展環境。
他說，新任教育部體育署長林德福明天上任，林德福曾任行政院體育委員會主任委員，任內成功整合兩大職棒聯盟，期盼林德福能發揮所長，扮演整合及協調者角色。1060316
(中央社)
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