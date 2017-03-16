聯合國婦女週 台研討婦權保障

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聯合國「第61屆婦女地位委員會」如火如荼展開，台灣今天召開研討會探討婦女經濟賦權，與會代表關注全球女男平等及薪資不均現象，也對婦女參政提出建言。

多位友邦駐聯合國常代稍後在歡迎酒會稱許台灣推動婦女參政與保障權益的努力。薩爾瓦多駐聯合國常任代表薩摩亞（Ruben Zamora）及帛琉駐聯合國常任代表奧托（Caleb Otto）更再次呼籲聯合國不應將台灣摒棄在世界村之外。

「婦女在變動工作環境之經濟賦權研討會」下午在駐紐約台北經文處舉行，駐紐處邀集薩爾瓦多、馬紹爾駐聯合國代表團、「聯合國系統學術理事會」（ACUNS）、「婦權基金會」（FWRPD）等合辦，包括貝里斯、教廷、聖文森以及出席聯合國第61屆婦女地位委員會（CSW）年會的台灣及友邦婦女代表團、NGO團體等學者專家官員約200人出席。

駐紐約台北經文處處長徐儷文致詞提及，性別主流化已是中華民國政府的政策，完成「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）國家報告。台灣支持女性投身公共事務，1/3以上的立委為女性，2016年也選出首位女性總統。

薩爾瓦多婦女局局長阿圭塔（Yanira Argueta）擔任研討會主講人，提出薩國促進兩性平等政策及女性經濟自主權建立歷程，還提及台灣協助薩國興建婦女城實例。

台大教授王麗容代表台灣婦女團專題報告時，以女性勞動力參與率等數據說明台灣推動兩性平權在立法及政策面的難處及成果，同時從社會學角度審視台灣外籍勞工的工作與社會參與度，引起不少討論。

「國際崇她社」國際總社長侯尼格（Sonja Honig Schoug）分享婦女賦權經驗。加拿大學者漢尼布瑞（Jenna Hennebry）對保障婦女移工權益提出多項建議。

台北市政府女性權益促進委員會委員王兆慶以「彭婉如文教基金會」社區照顧福利服務互助系統為例，說明如何提升家事工作者收入。

另外，台北市政府21日將在聯合國教堂中心舉行「台北婦女新形象」（New Image of Women in Taipei）座談會，由市府國際事務委員會執行長饒慶鈺等人主談，說明台北推動婦權運動及提升女性工作地位實況。1060316

(中央社)