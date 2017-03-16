印尼毒品價昂 暴利驅使台犯運毒

台灣毒販在印尼落網遭判死刑案例增加。印尼緝毒官員表示，印尼毒品的市價約為台灣的10倍，毒品暴利讓台灣毒販甘願前仆後繼，以身試法。

印尼政府雷厲風行掃蕩毒品犯罪，台灣毒販在印尼落網案例增加。目前共有7名台灣毒販在印尼被判死刑，3名台灣嫌疑毒販在印尼遭警方擊斃。

印尼是東南亞最大的毒品市場，根據印尼官方統計，目前印尼約有450萬名吸毒者，其中120萬人是重度成癮者。印尼龐大毒品很大部分是來自境外，印尼國家緝毒局官員曾表示，印尼毒品最大來源是中國大陸和台灣。

印尼的毒品價格在亞洲相對昂貴，因此各地毒品會設法進入印尼販售，造成許多台灣毒販前仆後繼，涉險來印尼販毒。

到底毒品在印尼有多貴？印尼緝毒官員指出，1公斤的安非他命，在印尼市場最終流通到個別購買者手上時，要價約新台幣280萬元至300萬元之間；但在台灣，同樣1公斤的安非他命零售價為30萬元，兩者間的價差近10倍。

緝毒官員表示，印尼經濟不斷成長，中產階級興起，吸毒人口暴增，毒品需求面相當強，加上注重即時行樂的印尼年輕世代對毒品的需求強烈，造成印尼毒品價格高漲。

官員表示，印尼本地製造毒品的能力尚未成熟，需仰賴跨國販毒集團在印尼設立製毒基地，印尼過去也曾破獲台灣和中國大陸販毒集團在印尼設立的製毒基地。1060316

(中央社)