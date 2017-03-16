再傳共諜案 民進黨團主張修法提高刑責

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民主進步黨立法院黨團今天說，將修法提高共諜刑責；民進黨籍立法委員陳其邁說，退役將領、一定官階以上公務人員領退休俸期間，又涉及共諜活動，一定刑度以上應全禁領退休俸。

媒體報導，曾任前副總統呂秀蓮隨扈的國安局特勤中心警安組少校王鴻儒，退伍後到中國經商時被中國國安單位吸收淪為共諜。

民進黨團書記長李俊俋上午表示，中華民國刑法雖有洩密罪，但中國不算刑法上的外國，共諜都依國家安全法判刑，刑責只有5年以下，無法嚇阻。去年立院內政委員會初審國安法部分條文修正草案，刑責提高為3年以上、10年以下有期徒刑，希望這會期盡速完成修法。

被問及法務部日前提出國家保防工作法草案遭行政院打槍，又有立委提議制訂反滲透法草案遭質疑，李俊俋說，兩議案都是提醒大家如何保密防諜，無關提高共諜刑責，且保防工作要怎麼立法，黨團還要再討論。

陳其邁表示，最近15年共諜案60件中，有6件發生在非軍事機關，政府機關共諜比例難道這麼低嗎？從非軍事機關幾個案件中，分散不同機關如法務部調查局、總統府、中央警察大學與廣播電台等，顯示共諜滲透非常嚴重。

他說，共諜案是適用國安法，從西元2010年到2016年共諜案刑期最高4年，最低10個月，國安法規定的刑度5年，但共諜案如鎮小江案等社會矚目案件最後都輕判了事，顯然無法遏止共諜細胞在政府機關活動。

陳其邁表示，建議未來應參酌修正台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案標準，發現幫中國發展組織或洩漏國家機密，刑度應比退休將領做出有損國家尊嚴行為刑責更重。

他說，當退役將領、一定官階以上公務員領退休俸期間，又涉及共諜活動與組織，應在一定刑度以上全禁領退休俸，才符比例原則，領中華民國退休俸卻幫中華人民共和國發展組織、吸收情報，人民無法接受。1060316

(中央社)