QDR關鍵字 國防產業募兵制重層嚇阻
國防部長馮世寬今天表示，國防產業、募兵制與重層嚇阻是106年四年期國防總檢討（QDR）關鍵字。
立法院外交及國防委員會上午邀國防部報告QDR，民主進步黨籍立法委員羅致政質詢馮世寬，請馮世寬描述這次QDR關鍵字；馮世寬說，國防產業、募兵制的努力與重層嚇阻。
此外，羅致政說，任何戰略環境評估都有強弱危機分析（SWOT）；馮世寬說，優勢是國防自主政策執行；弱點是少子化後募兵取得；機會則是盡量結合盟友國家一起共同維護區域穩定。
羅致政追問馮世寬，「防衛固守、重層嚇阻」相較先前的「防衛固守、有效嚇阻」、「有效嚇阻、防衛固守」有何不同？
馮世寬說，更落實以具體手段建立能力與信心防衛國土，之前較薄弱、被動。不論防衛固守或重層嚇阻，都是防止戰爭。如果國軍顯示作戰能力，敵會考量是否會在戰役中付出更多代價，讓敵覺得發起戰爭是否值得，所有手段都是嚇阻。1060316
(中央社)
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