永和公寓火警 屋主兒子嗆傷送醫

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新北市永和區大新街某老舊公寓今（16日）上午9時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

詳細起火原因待進一步釐清。（葉書宏翻攝）

新北市永和區大新街某老舊公寓今（16日）上午9時許驚傳火警，警消獲報10分鐘內將火勢控制，但一樓屋主兒子因吸入濃煙輕微嗆傷，所幸送醫後無礙，由於現場對放大量資源回收物品，燃燒面積約16平方公尺，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)